Documentaires over oorlog in Oekraïne in Lab-1 Eindhoven

EINDHOVEN - In bioscoop Lab-1 aan de Keizersgracht in Eindhoven zijn donderdag 12 mei twee documentaires over de oorlog in Oekraïne te zien. Maakster Eugenia Melnik is erbij en geeft uitleg.

‘Voices of Ukraine’ heet de avond die de Eindhovense Anna Crosetti en Elena Digirolamo in samenwerking met Lab-1 organiseren.

Te gast is Eugenia Melnik, een naar Nederland gevluchte filmmaakster. Eerder in de oorlog in de Oost-Oekraïnse Donbas maakte ze twee korte documentaires, gefilmd aan de frontlinie in de regio’s Donetsk en Luhansk.

Avdiivka (23 minuten) gaat over de gelijknamige stad in Oekraïne en is gefilmd tussen 2015 en 2017. De hoofdpersoon is een schrijver/dichter die door de Russen gesommeerd wordt zijn huis te verlaten, maar weigert. Hij beschrijft de gebeurtenissen in verzen.

Letters from the Front (20 minuten) gaat over kinderen die in het oorlogsgebied leven.

Donderdag 12 mei, aanvang 19u. Tickets zijn verkrijgbaar voor 3 euro. lab-1.nl/film/voices-ukraine/