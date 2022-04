Dode en ernstig letsel door haperende Philips beademingsapparaten; concern verder in het nauw

Van Ginkel wilde de bekerwinst van PSV absoluut niet missen: ‘Ik heb een iets andere rol nu, maar ben er voor de groep’

Bij PSV begon Marco van Ginkel (29) dit seizoen als basisspeler aan het seizoen, maar gaandeweg nam hij vaker op de bank plaats. Hij is een van de meest ervaren prijzenpakkers in de selectie en pikte zondag in de slotfase van de bekerfinale toch nog zijn minuten mee. Daarin bracht hij rust in het veld, op een moment dat Ajax enorm aandrong.

18 april