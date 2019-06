Dode gevonden in het kanaal in Eindhoven, politie doet onderzoek

EINDHOVEN - Woensdagochtend is in het kanaal aan de Urkhovenseweg en de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven een stoffelijk overschot gevonden. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overledene en hoe deze om het leven is gekomen.