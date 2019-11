Dode man aangetroffen in Fuutlaan in Eindhoven

‘Sarah wilde altijd iedereen helpen. Het is haar dood geworden’

27 november Opnieuw was Donee Odegard, de moeder van de vermoorde Sarah Papenheim (21), vanuit Amerika naar Rotterdam gekomen. Met eigenlijk maar één missie. Het antwoord op die ene vraag: waarom moest mijn dochter dood? Joël S. (24), de moordenaar van Sarah, zei vandaag tijdens de rechtszaak het zich niet te kunnen herinneren. ,,Ik vind het jammer dat mijn geheugen me in de steek laat.’’