Dode tussen garageboxen in Eindhoven geen slachtoffer van misdrijf: ‘Dacht dat hij dronken was’

De man die werd gevonden op een parkeerplaats achter een galerijflat aan de Tongelresestraat in Eindhoven, is een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt uit een scan en sectie op het lichaam van de man. Dat is opvallend omdat de man in vreemde omstandigheden werd aangetroffen. De politie in Eindhoven weet twee dagen na de vondst van het lichaam nog altijd niet om wie het gaat.

Liggend op zijn rug

Privacy

Wat de man aan het doen was in de nacht van zaterdag op zondag is niet duidelijk. Daar gaat de politie verder niet meer op in. Ook op vragen over de doodsoorzaak van de man geeft de politie in het kader van de privacy geen antwoord. Achter de schermen wordt uitgezocht wie het slachtoffer is en wat hij op de bewuste plek deed.