Dode vrouw gevonden in Eindhovense woning, politie onderzoekt doodsoorzaak

Meer ruilen en minder kopen dankzij ‘Krijg de Kleertjes’

16:43 EINDHOVEN - De eerste Eindhovense edities van het landelijke ruilinitiatief Krijg de Kleertjes hield oprichtster Annemarie Venhuizen gewoon in haar woonkamer. Onlangs vierde ze hun vijfjarig bestaan in wijkcentrum de Mortel, een van de twee locaties in Woensel waar maandelijks tweedehands kinderkleding en speelgoed geruild worden.