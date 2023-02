Dode vrouw met letsel gevonden op parkeerplaats in Eindhoven: ‘Dit komt wel heel hard binnen’

Met de MVP’s keert ook het optimisme terug bij FC Eindhoven: ‘We zijn fit, een stuk frisser’

Kan FC Eindhoven het tij vrijdag keren, na twee opdoffers in korte tijd? In een direct gevecht om plek drie met Almere City beschikt trainer Rob Penders weer over zijn twee MVP’s - zijn most valuable players. ,,En ook is de selectie fit. We hebben onze problemen gekend, maar zijn nu een stuk frisser”, klinkt het optimistisch.

