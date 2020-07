Dodelijk ongeluk bij Best was ‘geen straatrace maar een enorme stuurfout’

Het was een vrijdag als zovelen. Werken, douchen, chillen en dan ‘snacken bij de Mac’ (de McDonald’s in Best). Drie jongens, twee auto’s. Op de terugweg reden ze naast elkaar, zegt Abdel, tussen de 80 en 90 km/u. Hij zat op de rechterbaan en wilde op een gegeven moment naar links om een voorligger in te halen. Maar hij stuurde te scherp, vloog over de linkerbaan, door de middenberm, over de twee tegenliggende banen en eindigde tegen de boom. De neef die naast hem reed ging vol in de remmen, slipte en knalde in de middenberm tegen een paal.



Zo vertelt Abdel het zelf. Maar was het ook zo? Of was het een straatrace, en had Abdel zijn neef net rechts ingehaald? Echt niet, zegt Abdel. Onderzoek leert in ieder geval dat hij honderd reed. En op de beelden is te zien dat Abel rechts reed, de neef even later links. Maar inhalen is niet gefilmd.