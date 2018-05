Dodelijk ongeluk Landrijt Eindhoven voor de rechter

Philips Lighting ligt onder vuur in VS

6:00 EINDHOVEN - Door de aangekondigde sluiting van een fabriek in Fall River, Massachusetts ligt het Eindhovense bedrijf Philips Lighting in de Verenigde Staten sterk onder vuur. Het bedrijf is zelfs inzet geworden van een politiek steekspel. De 37-jarige Joe Kennedy III, de rijzende ster van de democratische partij en erfgenaam van de Kennedy-dynastie, eist van president Trump dat hij er alles aan doet om de sluiting van de Philips Lighting fabriek in Fall River, Massachusetts te voorkomen.