Dodelijke steekpartij Woenselse Markt gefilmd

51 flessen lachgas gevonden in garagebox in Eindhoven en nog eens 32 in voertuig

11 juli EINDHOVEN - Meer dan 300 liter lachgas is vrijdagmiddag in beslag genomen in Eindhoven. Nadat een wijkagent in een voertuig al een flinke hoeveelheid flessen met lachgas had gevonden, werd in de buurt in een garagebox de vondst nog een heel stuk groter.