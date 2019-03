Dodelijke val van de trap in Eindhoven: geslagen en van de trap geduwd of een ongelukkige val?

DEN BOSCH - Hij zou door zijn stiefzoon niet alleen van de trap zijn geduwd, maar ook enkele keren tegen zijn hoofd zijn geslagen. Het kostte Eindhovenaar Karst Vaartjes (59) eind vorig jaar zijn leven. Volgens de stiefzoon is er helemaal niet geslagen en was de val van de trap een ongeluk. Daar lijken ook de nabestaanden van overtuigd.

Karst Vaartjes wordt op 27 november zwaargewond gevonden onderaan de trap van zijn huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven. Zes dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Meteen al gaat het verhaal dat zijn stiefzoon (26) hem van de trap zou hebben geduwd. Justitie vermoedt nu dus dat daar een mishandeling aan vooraf ging, waarbij Vaartjes verschillende keren in het gezicht werd geslagen.

Schedelbreuken

Het vermoeden van justitie, zo bleek woensdag tijdens een voorbereidende zitting op de rechtbank in Den Bosch, is onder andere gebaseerd op de voorlopige bevindingen van de patholoog-anatoom. Volgens de officier van justitie passen bepaalde schedelbreuken en zwellingen van de hersenen niet in het verhaal dat Vaartjes alleen van de trap is gevallen.

Want dat is, kort gezegd, wat er volgens de stiefzoon is gebeurd. “Hij zegt dat hij een afwerende beweging heeft gemaakt waarna de vader is gevallen”, zegt advocaat Groenendijk, die zelf ook wijst op het verhaal van de patholoog-anatoom. “Die noemt slaan en stoten als mogelijke verklaring voor de verwondingen. Maar ook vállen.”

Groenendijk wilde verder benadrukken dat de stiefzoon behalve verdachte, ook een nabestaande is. “Hij heeft zijn vader verloren, mocht niet bij de diens uitvaart zijn en moet het verlies in zijn eentje in de gevangenis zien te verwerken.”

Ze vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis. Van onrust die daardoor zou ontstaan is volgens haar geen sprake: “Het bijzondere in deze zaak is dat er geen twee kampen zijn. Ik ben door nabestaanden (broers of zussen van Karst Vaartjes, red.) benaderd en bij hen is geen wrok of haatgevoelens richting de verdachte. Normaal als iemand van doodslag wordt verdacht, zou jij bij het schorsen van het voorarrest misschien maatschappelijke onrust krijgen. Maar hier lijkt eerder het tegendeel aan de hand. Zelfs nabestaanden van het slachtoffer zouden eerder gerust zijn als hij zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten.”