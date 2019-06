Dodelijke val van Eindhovenaar is niet te reconstrueren

De advocate van de verdachte stiefzoon Kevin W., Irma Groenendijk, wil dat de politie aan de hand van verklaringen en sporen een reconstructie maakt. Dat is volgens officier van justitie Erna Vrijhoeven niet mogelijk, omdat de verdachte verschillende dingen heeft verteld. Eerst dat zijn vader gewoon van de trap was gevallen, toen had hij het over een onbedoelde duw, later over een worsteling. “Als er geen eenduidig verhaal is, kunnen wij dat ook niet staven", aldus de officier.