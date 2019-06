Doek valt voor activiteitencentrum De Cabine in Woensel

EINDHOVEN - De Cabine, het recreatie- en activiteitencentrum voor Woenselse ouderen in de wijk Vaartbroek, gaat per 1 augustus sluiten.

Het huurcontract met Woonbedrijf, eigenaar van het pand aan de Tarwelaan, is beëindigd nadat er een betalingsachterstand van drie maanden was ontstaan. De stichting Steunpunt Vaartbroek heeft de huur in overleg met Woonbedrijf zelf opgezegd, aldus de verhuurder.

De betalingsachterstand is volgens Martien Prinssen, beheerder en voorzitter van de gebruikersvereniging, het gevolg van de leegloop in de afgelopen jaren bij de diverse gebruikersgroepen. In de hoogtijdagen van het activiteitencentrum telde De Cabine zo'n driehonderd gebruikers. Daar zijn er momenteel nog maar een honderdtal van over, aldus Prinssen. Dat zijn er te weinig om de maandelijkse huur- en energiekosten -2500 euro in totaal- te kunnen opbrengen.

Teleurgesteld

Prinssen is teleurgesteld in de verhuurder, die zich volgens hem weinig coöperatief heeft opgesteld: ,,We hebben voorstellen ingediend om de betalingsachterstand op te lossen, maar die waren voor Woonbedrijf onvoldoende.” De gedwongen sluiting zit de 79-jarige voorzitter behoorlijk dwars: ,,Dit is verschrikkelijk voor de ouderen.” In De Cabine heeft een tiental clubs, waaronder twee biljartclubs, een zangvereniging en een yogagroep onderdak.

Jan Ramaekers (78) is zwaar teleurgesteld over de aangekondigde sluiting: ,,We biljarten hier al tientallen jaren en nu moeten we er zomaar ineens uit. De Cabine is een fijne plek voor ons. Je kunt er gezellig kletsen, er zijn leuke dames en er is koffie. Wat wil je nog meer?” Jo Gijsen, ook lid van de biljartclub: ,,Het is een groot drama voor de gebruikers: allemaal oude mensen. Vooral de manier waarop dit gebeurt, een sluiting die vijf, zes weken van tevoren wordt aangekondigd, vind ik geen stijl.”

Alternatieven

Gijsen en Ramaekers verwijten de beheerder dat hij al langer op de hoogte was, maar de leden niets heeft laten weten. Prinssen zegt dat hij vanwege privé omstandigheden er niet aan gedacht heeft hen op de hoogte te stellen. ,,Bovendien weet ik het ook pas sinds een week of vier.”