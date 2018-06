Doek valt voor één van de oudste bloemenzaken van Eindhoven

EINDNHOVEN - Na 35 jaar sluit Bergflora aan de Kleine Berg. Oda en Louis Schoffelmeer stoppen ermee. ,,Om wat meer vrijheid te hebben. We hebben het al die jaren met z'n tweeën gedaan, hebben nooit personeel in dienst gehad. Dat was echt onophoudelijk bikkelen. Ook hebben wij geen kinderen, die de zaak misschien zouden kunnen overnemen. Dus houdt het met Bergflora op", zegt Oda Schoffelmeer.

Bergflora is een winkel in bloemsierkunst. Niet alleen voor een bosje bloemen, maar ook mooie en luxe planten in design-achtige potten en vazen. De zaak is één van de blikvangers aan de kop van de Kleine Berg en de Grote Berg.

Levenswerk

Het sluiten van de winkel gaat Oda en Louis aan het hart. ,,Dit is ons levenswerk, maar we willen toch echt andere dingen doen die we leuk vinden en waar tot nu toe steeds maar geen tijd voor was. Reizen bijvoorbeeld. Ik denk dat we straks wel wat gaan reizen, ja. We hebben altijd iedere dag in de winkel gestaan. Maar er zijn nog wel meer dingen waar we in al die jaren nooit tijd voor hebben gehad."