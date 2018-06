Doek valt voor evenement Kiosk Alive in Eindhoven

Of dat de werkelijke reden is, is de vraag. Volgens Thoonen heeft hij op de laatste editie in september 2017 zeker geen winst gemaakt. ,,De opbrengst was niet zoals we hadden gedacht. Natuurlijk weet ik dat je met een nieuw evenement een aanlooptijd nodig hebt. We hebben onze nek in elk geval uitgestoken!”

De eerste editie van Kiosk Alive in 2016 trok ruim 5000 bezoekers; vorig jaar waren dat er aanmerkelijk minder. In het eerste jaar traden onder meer de Golden Earring en de Edwin Evers band op. Vorig jaar waren Gers Pardoel, René Froger, Do en Alain Clark de trekkers op Kiosk Alive. De bedoeling was dat Kiosk Alive een jaarlijks terugkerend evenement in de Wim van Doorne Muziekkiosk zou worden met een keur aan Nederlandse en buitenlandse artiesten, zoals ook in de jaren 80 op die locatie het geval was. Thoonen spreekt van uitstel, nog niet van afstel. ,,We gaan na de zomer eens bekijken of we het evenement in 2019 weer wel kunnen organiseren”, zegt hij. De website van Kiosk Alive is echter al niet meer bereikbaar.