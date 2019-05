Doek valt voor sporthal Eckart in Eindhoven

De Eindhovense basketbalvereniging Almonte trekt toch aan het kortste eind. Sporthal Eckart in de gelijknamige Eindhovense wijk gaat plat. De Eindhovense politiek staat achter dat besluit van het college van B en W.

De bouw van een nieuwe basisschool in de Eindhovense wijk Eckart gaat daarmee ten koste van Almonte. Door sloop van de sporthal moet de basketbalvereniging op korte termijn al verhuizen naar sporthal de Mortel in de Achtse Barrier.

De fracties in de Eindhovense gemeenteraad nemen dat besluit echter wel met pijn in het hart, zo bleek bij de bespreking van dit voorstel dinsdagavond. Maar het belang van nieuwbouw voor basisschool de Tweelingen in de wijk Eckart weegt zwaarder dan het belang van de basketbalclub.

,,De huisvestingsproblemen van de school zijn groot leed dat dringend om een oplossing vraagt", vatte raadslid Henk Jager van de ChristenUnie de discussie samen. ,,Zonder te willen bagatelliseren is in vergelijking daarmee de kwestie Almonte klein leed.”

Fractievoorzitter Rudy Reker van de Lijst Pim Fortuyn koos voor een filosofischer benadering van de kwestie. ,,Ontwikkelingen zorgen er soms voor dat je afscheid moet nemen van zaken die je lief zijn”, aldus Reker. ,,Daar is in dit geval sprake van. De ontwikkelingen in Eindhoven gaan immers hard. Almonte heeft een prachtig verleden op die plek. Maar het is nu zaak de club op een andere plek een nieuwe impuls te geven.”

Het eerste plan om een nieuw gebouw neer te zetten voor de beide locaties van basisschool de Tweelingen met daarbij ook plek voor kinderopvangverblijf Billies en kindcentrum Eckart dateert al van meer dan tien jaar geleden. Na uitgebreid onderzoek bleek dat dit alleen maar kan op de plek waar nu sporthal Eckart staat.

Uit ander onderzoek bleek dat Eindhoven te veel sporthallen heeft en dat er best een op slot kan, en een en een was daarbij snel twee. Maar Almonte is het daar niet mee eens. Volgens het clubbestuur leidt een verhuizing naar een ander stadsdeel tot een negatieve spiraal, omdat veel vrijwilligers uit de wijk komen waar de club nu nog gevestigd is.