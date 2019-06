Doek valt voor ‘super-Chinees’ Blauwe Lotus

De eigenaar van De Blauwe Lotus, Thijs Vullings (74), hield zich vrijdag onbereikbaar voor commentaar. Een medewerkster bevestigde de sluiting aanvankelijk maar trok die woorden later die dag weer in. De Blauwe Lotus bestaat onder die naam sinds 1972 en is vooral bekend van de periode dat het gevestigd was aan de Limburglaan in Eindhoven, grenzend aan de parkeerplaats van supermarkt Albert Heijn. Tal van voetballers tekenden daar hun eerste contract. Bovendien was het de pleisterplaats van leden van het bestuur, spelers en voetbalmakelaars en andere zakenlieden. Onder de bekende gasten waren personen als Frits Philips en prins Bernhard.