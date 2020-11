Doffe ellende in taxiland: 'Soms één klant op een dag’

Platform Gehandicap­ten­be­leid Eindhoven stopt, gemeente moet op zoek naar alterna­tief

24 november EINDHOVEN - De stichting die in Eindhoven jarenlang controleerde of gebouwen, evenementen en openbaar vervoer goed toegankelijk zijn voor gehandicapten stopt er mee. Het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) heeft niet genoeg ervaren vrijwilligers meer en het werk is te veeleisend geworden.