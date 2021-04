Doktersassistente Van Ooij verlaat Artois voor een Frans avontuur

EINDHOVEN - Generaties gezinnen heeft doktersassistente Marieke van Ooij geholpen in de huisartsenpraktijk van dokter De Moel, later verhuisd naar het gezondheidscentrum Artois in de Achtse Barrier. Op 23 april gaat ze na zesendertig jaar met pensioen en vertrekt ze naar Frankrijk.

Aan de stem van de beller hoort doktersassistente Marieke van Ooij (58) welke patiënt ze aan de lijn heeft. Na zesendertig jaar herkent ze veel van de mensen, zonder dat die hun naam hoeven te noemen. Diezelfde mensen sturen haar nu leuke, lieve kaartjes ter afscheid.

Hij zocht een vervangster

Van Ooij heeft veel zien veranderen in de praktijk en mooie herinneringen opgebouwd. Het is allemaal begonnen op de Fransebaan in de praktijk van dokter Ton de Moel. ,,De vrouw van Ton was zijn assistente. Toen zij moest bevallen zocht hij een vervangster”, vertelt Van Ooij. ,,Toen zijn vrouw weer begon, ben ik een paar maanden weggeweest, maar ze belde of ik weer terug kwam, want ze wilde stoppen.” Langzaam maar zeker kwam er meer huisartsen en assistentes bij, en zo’n elf jaar geleden is de praktijk verhuisd naar het gezondheidscentrum op de Artoislaan.

Quote Tegenwoor­dig zijn we halve dokters. Dat maakt het werk erg leuk en geeft het meer inhoud doktersassistente Marieke van Ooij

,,Het werk is gigantisch veranderd. Alles was op papier, de recepten, de groene kaarten met gegevens van patiënten en een grote agenda. We deden geen triage, we maakten afspraken”, vervolgt Van Ooij. ,,Tegenwoordig zijn we halve dokters. We moeten veel ziektes kennen en krijgen hiervoor opleidingen, cursussen en nascholing. Dat maakt het werk erg leuk en geeft het meer inhoud.”

Goede werksfeer

Het is een van de redenen waarom Van Ooij al zo lang dit werk doet. De andere reden is de goede werksfeer en het team waar ze al die jaren lief en leed mee heeft gedeeld. ,,Geboortes, scheidingen, overlijdens, verjaardagen, van alles is voorbij gekomen. Een keer per jaar maakten we een uitje met de partners erbij. Het zijn waardevolle herinneringen. Ik kom altijd met plezier hier naar toe.”

Quote Het financiële plaatje laat het toe en nu is een goede tijd om ons huis hier te verkopen doktersassistente Marieke van Ooij

Van Ooij had al besloten om niet tot haar pensioengerechtigde leeftijd te werken. Sinds een paar jaar hebben zij en haar man een huis in Frankrijk. Haar man plantte het zaadje met het idee daar te gaan wonen en samen te genieten van de rust en de natuur. ,,De bedoeling was op mijn zestigste, maar het is toch sneller gegaan. Het financiële plaatje laat het toe en nu is een goede tijd om ons huis hier te verkopen.”

Laatste volle aanhangwagen

Eind deze maand vertrekt van Ooij met haar man met een laatste volle aanhangwagen naar Frankrijk en dan is het ‘au revoir’. Van Ooij: ,,Ik ben blij en weemoedig. Ik laat veel lieve collega’s en bazen achter, maar deze stap voelt goed.”