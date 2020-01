Dolly Dots gaan als ‘sisters op tour’ en komen voor concert naar Eindhoven

Het succes van de Dolly Dots was hevig, maar duurde slechts een paar jaar. In 1988 ging de groep uit elkaar. Daarna gingen Patty Zomer, Angela Groothuizen, Ester Oosterbeek, Anita Heilker, Angéla Kramers en Ria Brieffies allen hun eigen weg. In 2007 kwamen de Dots weer bij elkaar voor een reünie van acht shows tijdens Vrienden van Amstel Live en drie concerten in Ahoy. In 2009 overleed Ria Brieffies op 52-jarige leeftijd aan longkanker. Desondanks kwamen de overgebleven Dots in 2016 wederom bij elkaar voor een gastoptreden tijdens Toppers in Concert in de Amsterdam Arena.

Tien jaar na het overlijden van Brieffies is er nu de 'Sisters on Tour', die begint op 30 september in het Zaantheater te Zaandam en sluit af in Carré te Amsterdam op 5 februari 2021. Het concert in Eindhoven is op dinsdag 10 november. De voorverkoop is al begonnen; kaartjes kosten 49,50 euro. Het laatste optreden van de Dolly Dots in Eindhoven dateert van 2008. In mei van dat jaar traden ze op in het Beursgebouw.