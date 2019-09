Domica en Goeth uit Eindhoven mogen geen bemiddelingskosten verhuur meer vragen

Mocht de ACM signalen krijgen dat andere huurbemiddelaars doorgaan met het rekenen van bemiddelingskosten dan zal de organisatie hard optreden, laat een woordvoerster weten. ,,Nu hebben we dwangsommen opgelegd, voorlopige boetes. Als er nu weer meldingen komen van concrete nieuwe gevallen dan is het direct raak en leggen we meteen boetes op.” ACM kan boetes opleggen tot 900.000 euro per overtreding.

Domica Rent a Home Eindhoven en Goeth Vastgoed hebben in middels toegezegd dat ze stoppen met vragen van bemiddelingskosten. Domica heeft wel nog bezwaar aangetekend tegen de dwangsom van 5000 euro per week met een maximum van 250.000 euro, mochten ze toch doorgaan. Daarom wil een woordvoerster van het bedrijf niet reageren. Dat wil overigens niet zeggen dat de dwangsom opgeschort wordt.

Bij Goeth Vastgoed wil een zegsvrouw alleen kwijt dat ze gestopt zijn met in rekening brengen van extra kosten. ,,Wat ik van de bemiddelingskosten vind? Dat ga ik nu niet zeggen. Wij houden ons aan de wet; we doen niets wat niet mag. Maar we zouden er wel bij gebaat zijn als de hele sector de regels na zou leven.”

Klachten

Regelmatig duiken de klachten over de bemiddelingskosten op, bijvoorbeeld via de Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders. Verhuurders en bemiddelaars maken volgens de Woonbond misbruik van de schaarste op de woningmarkt. De ACM ziet extra kosten voor woningzoekenden van tussen de 50 en 400 euro. Omdat de huurder geen keuze heeft, wordt hij vaak gedwongen te betalen.

De ACM heeft eerder dit jaar aangekondigd dat ze op zou gaan treden. Bedrijven waarover daarna klachten binnenkwamen zijn nu aangepakt. Een bedrijf heeft eieren voor zijn geld gekozen en al eerder een eind gemaakt aan de bemiddelingskosten. Een Rotterdams bedrijf heeft zich nu net als Goeth neergelegd bij het verbod.