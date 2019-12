Dominique Elshout deed verslag van grimmige Pegida-betoging: ‘Ik verwijder voortaan mijn profielfoto op Twitter’

Die laatste zondag in mei had Elshout weekenddienst. Een kolfje naar de hand van de stadsreporter, zo kun je de demonstratie wel noemen. Als verslaggever met minderheden in zijn pakket heeft Elshout immers veel over de islam geschreven. En een (mogelijk) explosieve situatie is niet iets dat hem op voorhand afschrikt. Relativerend: ,,Maar als het écht gevaarlijk wordt, zet ik het ook op een lopen.’' Toch, Elshout heeft wel iets met het volkse, het rauwe. Zijn boek over de Graafsewijk in Den Bosch uit 2005 (Onze Wijk) noemt hij dan ook zijn journalistieke kroonstuk. Het was in de periode dat de buurt - waar Elshouts vader opgroeide - in opstand kwam tegen de manier waarop de wijkbewoners werden neergezet in de SBS 6-serie Probleemwijken. ,,De criminele kopstukken in de wijk vertelden me al dat ze twijfelden of dat wel goed zou aflopen.’' Die vrees werd bewaarheid. De Graafsewijk werd het toneel van hevige rellen en de politie zette de buurt ‘op slot’. ,,Er kwam niemand in of uit. Bizar eigenlijk. Maar in dat soort omstandigheden leerde ik te werken.’’



De redactie van het Eindhovens Dagblad kon er dus wel op vertrouwen dat Elshout - die na een lange carrière als freelancer bij het ED zich ontpopte als stadsverslaggever met een neusje voor mensenverhalen - zijn mannetje zou staan. Toch was de assistentie van een tweede collega ter plaatse - Peter Scholtes - meer dan welkom. ,,Vier ogen zien meer dan twee. We splitsen ons op. Ik liep met de demonstratie mee, richting de moskee. Peter hield op andere plekken een oogje in het zeil. Zo zouden we niks missen, dachten we.’'