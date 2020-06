Domper voor BioArt Laboratories en De Kazerne: geen subsidie BrabantStad

Beide instellingen werden positief beoordeeld door de adviescommissies, maar krijgen toch geen subsidie omdat er onvoldoende geld in de pot zat om alle aanvragen te subsidiëren. Opmerkelijk is dat Bio Art Laboratories onlangs een zeer positief advies kreeg van de landelijke Raad voor Cultuur; goed voor 439.697 euro per jaar. Een voorwaarde voor die subsidie is wel ‘dat de continuïteit met betrekking tot de huisvesting voldoende gegarandeerd kan worden’, aldus het advies.

Voor periode van vier jaar

Het is voor het eerst dat BrabantStad, de provincie Brabant en de grote vijf steden, gezamenlijk de meerjarige subsidies bekendmaken. De steun aan de instellingen geldt voor de periode 2021-2024. Er is provinciebreed bijna 10 miljoen euro per jaar beschikbaar en dat wordt nu verdeeld over 53 instellingen. Bijzonder is dat deze regeling doorloopt tot en met 2014 en de nieuwe coalitie in Brabant bij de aanstelling heeft aangekondigd 7 miljoen euro te willen bezuinigen op kunst en cultuur.

Onder de 53 instellingen die in ieder geval de komende vier jaar subsidie krijgen van BrabantStad zijn in Eindhoven onder meer theatergezelschap Afslag Eindhoven (goed voor 390.000 euro voor vier jaar), dansgroep The Ruggeds, die van Brabant 360.000 en van de gemeente eenzelfde bedrag krijgen. Het STRP Festival staat voor 600.000 euro op de rol bij de provincie en voor iets meer dan 1 miljoen bij Eindhoven, ook weer voor een periode van vier jaar.

Lage beoordeling