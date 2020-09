DomusDela Eindhoven in race voor landelijke architectuurprijs

Het ontwerp voor de verbouwing van de Paterskerk, de kapel en de voormalige ruimtes van het oude Augustinianum is van de Eindhovense architectenbureaus Diederendirrix en Architecten en|en|. Een vakjury onder leiding van oud-politica Neelie Kroes wees onder meer Forum Groningen, Fenix 1 in Rotterdam, de Rietveldacademie in Amsterdam, Parkpavilijoen Hoge Veluwe, museum Naturalis in Leiden en de tot bedrijfsverzamelgebouw verbouwde Werkspoorfabriek in Utrecht genomineerd. De winnaar wordt op donderdag 22 oktober bekend gemaakt.