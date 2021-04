DomusDela in Eindhoven opent in zomer verbouwde De Refter, restaurant en zaal voor verhuur

Idols-deelnemer Joel de Tombe uit Eindhoven boekt tegenwoor­dig succes na succes met Duitse boyband

7 april EINDHOVEN/BEEK EN DONK - Ooit was Joel de Tombe (40) uit Beek en Donk en Eindhoven deelnemer aan de allereerste editie van Idols. Nu is hij een van de vijf zanger-dansers in de Duitse boyband TEAM 5ÜNF. Met succes: hun eerste nummer Komm Zurück zu Mir kwam twee weken geleden meteen als nummer een binnen in de Duitse iTunes hitlijst.