Donders Modeschoenen in Stratum sluit na 91 jaar

Chelsea in gesprek over nieuw contract met Marco van Ginkel, die ook contact houdt met PSV

14 juni Chelsea heeft Marco van Ginkel een nieuwe aanbieding gedaan om zijn contract te verlengen. De 27-jarige middenvelder kon door een blessure twee jaar niet in actie komen, maar de club uit Londen houdt vertrouwen in zijn herstel. De voormalig PSV-aanvoerder is na een zware knieblessure niet ver meer verwijderd van een rentree, al zal die niet direct via het eerste elftal verlopen. ,,Met dat teken van vertrouwen van Chelsea ben ik heel erg blij”, zegt Van Ginkel maandag in een groot interview in het Eindhovens Dagblad.