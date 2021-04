Dood van Joeri Veenstra was geen directe opzet, maar ook geen zelfverdediging: acht jaar cel voor doodslag

Echtpaar Louwers 60 jaar getrouwd Diamanten bruidspaar Sjef en Thea Louwers - van der Meijden uit Eindhoven: ‘Die zestig jaar zijn omgevlogen’

21 april EINDHOVEN - Terugkijkend op zestig jaren huwelijk vinden Sjef (82) en Thea (82) Louwers - van der Meijden allebei dat die omgevlogen zijn. ,,Natuurlijk hebben ook wij in die jaren ups en downs gekend maar ons leven samen is voor geen van ons twee t een sleur. De liefde voor elkaar is er nog steeds.”