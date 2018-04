Doodgeschoten Eindhovenaar is autohandelaar Toon Sweegers

Sweegers was naar verluidt een bekende van de politie. Maar of de dader uit criminele hoek komt, is nog onduidelijk. De politie wil er niets over kwijt. Hij werd donderdagochtend om 08.00 uur dood in zijn auto gevonden. Maar mogelijk was hij toen al uren dood. Sweegers was de avond ervoor op bezoek bij zijn vriendin, die aan Den Bult woont. Na afscheid te hebben genomen, stapte hij in zijn klassieke Mercedes cabrio. Mogelijk is hij toen opgewacht en geliquideerd. Verschillende bewoners hoorden rond half twaalf 's avonds wat kabaal, maar niemand belde de politie.