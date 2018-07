Doodgeslagen Gerrie (24) uit Eindhoven was eigenlijk nog maar een kind

Ze maakte geregeld een praatje met de escortdames die er rondhingen en had er contact met de zwervers. Taxichauffeurs brachten haar weleens gratis weg en elke buschauffeur kende haar bij naam. Ze viel op vanwege haar helderblonde krullen, meer dan vanwege haar geringe lengte (1.54 meter). Het centraal station in Eindhoven was haar domein. Bij gebrek aan een baan was ze daar vrijwel elke dag te vinden. Het is ook de plek waar Gerrie Schellekens (24) op 3 juni 1991 voor het laatst in leven is gezien.

Volledig scherm De plek in het bos in Vessem waar het lichaam van Gerrie Schellekens werd gevonden. Er staat een kruis ter nagedachtenis aan haar. © Bert Jansen De moordzaak rond de Eindhovense is enigszins in de vergetelheid geraakt. Gepleegd begin jaren negentig, maar de herinneringen eraan hebben nauwelijks het nieuwe millennium overleefd. Niet zoals de moorden op bijvoorbeeld Nicole van den Hurk (Eindhoven, 1995, 15 jaar) en Manon Seijkens (Helmond, 1995, 8 jaar) die in het collectieve geheugen staan gegrift. Misschien omdat het bij die twee ging om jonge, weerloze meisjes. Onschuldig en machteloos.

Naïef

Maar min of meer hetzelfde gold misschien wel voor Gerrie Schellekens. Wie even voorbij haar leeftijd (24 jaar) keek, zag eigenlijk nog een kind. Ook zij was kwetsbaar. Mensen uit haar omgeving schetsen haar als onvolwassen, naïef, sociaal beperkt. Een meisje dat eigenlijk begeleiding nodig had om haar weg in de samenleving te vinden. Begeleiding die er begin jaren negentig niet was.

Gerrie Schellekens woonde net buiten het centrum in de Gildebuurt, stadsdeel Woensel. Een typisch volksbuurtje achter de Kruisstraat met rijtjeshuizen uit de jaren dertig. Ze had er haar eigen benedenverdieping in een duplexwoning. Haar ouders zaten aan het einde van de straat, nog geen honderd meter verderop. Haar moeder woonde daar nog toen ze een paar weken geleden overleed, haar dementerende vader zit in een verzorgingshuis.

In hetzelfde buurtje heeft haar nichtje Ria Schellekens een wijkkroeg. Van Gerrie kan ze zich nauwelijks iets herinneren: “Ik was elf jaar toen zij verdween. Bovendien kwam ik toen zelden bij haar ouders over de vloer”, vertelt ze. Dat veranderde de laatste maanden toen Ria een deel van de zorg voor haar oom en tante op zich nam. “Mijn tante had nog altijd heel veel verdriet van Gerrie, tot het laatste moment. Ik denk wel dat ze gewild zou hebben dat we er nog een keer alles aan doen om te achterhalen wie haar dochter heeft vermoord.”

Reconstructie

Volledig scherm Gerrie Schellekens © Politie Oost-Brabant De reconstructie van wat Gerrie is overkomen begint op 3 juni 1991, vermoedelijk haar laatste dag. Die maandag is het allesbehalve de prachtige lentedag die je rond dit tijdstip van het jaar zou verwachten. Het is zwaar bewolkt en het kwik tikt nipt de elf graden aan. Gerrie heeft die avond afgesproken met een vriendin in de Eindhovense wijk Gestel, waar ze rond kwart voor negen voor de flat staat. De twee besluiten naar een broodjeszaak te gaan om wat te eten. Onderweg delen ze een fiets, Gerrie zit achterop. Op de terugweg naar de flat nemen ze afscheid op de hoek van de Schubertlaan met de Donizettilaan. Gerrie wil nog even bellen met haar moeder en op die hoek staat een telefooncel.



Maar in plaats daarvan stapt de Eindhovense iets over elven honderd meter verderop binnen bij cafetaria Van de Goor om een telefoontje te plegen. Ze belt haar moeder om te vragen of die Gerrie’s hond alvast naar haar huis wil brengen, ze is er over een uurtje. Vijf minuten later meent een buschauffeur haar gezien te hebben bij een halte aan de Karel de Grotelaan en rond half twaalf herkent een kennis haar als ze op het station is.

Thuis is ze waarschijnlijk nooit meer geweest. Als haar moeder de volgende ochtend langskomt, is Gerrie namelijk nergens te vinden, haar bed is onbeslapen. Na nog een dag zonder teken van leven, belt haar moeder met de politie. Die wil even afwachten: Gerrie is 24 jaar, een volwassen vrouw, nog niet alle alarmbellen gaan af. Maar weer twee dagen later, op vrijdag, is het de politie zelf die contact opneemt. Gerrie’s handtas is gevonden. Er zitten bloedsporen op.

Volledig scherm De handtas van Gerrie Schellekens die de dag na haar verdwijning werd gevonden. © Politie Oost-Brabant

Handtas

Het is een flinke handtas met tijgermotief, twee gespjes en een goudkleurige sluiting. De accessoire wordt door een voorbijganger gevonden midden op een hondenoefenterrein aan de rand van de stad. De tas lijkt er ogenschijnlijk neergegooid vanaf de straat. Alles wat erin hoort te zitten, zit er nog in. Inclusief 145 gulden. De handtas wordt overigens al op dinsdag, een dag nadat Gerrie voor het laatst is gezien, afgegeven op een wijkbureau van de politie.

Het duurt dan nog een maand voordat Gerrie zelf wordt gevonden. Een boomwerker markeert in een bosje in Vessem de bomen die op de nominatie staan om te worden omgezaagd, als hij het lichaam van de Eindhovense ontdekt. Ze ligt verborgen onder takken en plaggen gras. Gerrie, die blijkt doodgeslagen met een zwaar voorwerp, heeft haar kleren nog aan. Alleen een linkerschoen ontbreekt.

Volledig scherm Gerrie Schellekens had nog maar één schoen aan, de linkerschoen ontbrak. © Politie Oost-Brabant

Verdachte

De vondst van haar lichaam, de ontbrekende schoen, de handtas, het feit dat Gerrie vaak belde met babbelboxen: het leidt geen van allen tot de oplossing van de zaak. Er zit zelfs nooit een verdachte vast. Natuurlijk onderzoekt de politie bepaalde mannen. Persons of interest, noemt Jeroen Snellen ze. „Er is in die tijd wel met speciale belangstelling gekeken naar zwervers, mannen uit het prostitutiewereldje, maar ook taxichauffeurs en buschauffeurs”, zegt de leider van het cold case-team in Oost-Brabant. Zonder succes.

Een aantal veel voorkomende moordscenario’s durft Snellen al wel voorzichtig door te strepen. Van een uit de hand gelopen roofoverval lijkt bijvoorbeeld geen sprake. „In haar handtas zat nog gewoon de 145 euro. Voor veel mensen met wie Gerrie contact had, hoertjes en zwervers, is dat veel geld.” Ook verkrachting kan van tafel volgens Snellen: „Niks wijst op een zedenmisdrijf.”

De vraag die overeind blijft staan: wat overkwam Gerrie dan wel? Snellen denkt dat het iets te maken kan hebben met het verwrongen beeld van de werkelijkheid dat Gerrie soms had. „Ze was het type dat koffie kon drinken met een man en dan het idee had dat ze een relatie hadden. Dat vertelde ze dan ook zo tegen andere mensen. Terwijl die man gewoon getrouwd was”, geeft Snellen een voorbeeld. „En ze kon verbaal heel agressief zijn, begon al vrij vlug te kwèken. Ze had niet de handigheid om op de juiste momenten juist niks te zeggen. Mogelijk dat ze op zo’n manier een man in de problemen heeft gebracht.”

DNA

DNA is doorgaans de sleutel tot succes bij onopgeloste moorden. Is dat ook in de zaak van Gerrie Schellekens aangetroffen? Het zijn details die Snellen even voor zich houdt. Al wil hij – in algemene zin – wel benadrukken dat DNA niet heilig is. „In coldcase-zaken wordt vaak een gedeeltelijk DNA-spoor gevonden en dat levert geen hit op in de databank”, zegt Snellen. „Andersom gaat wel. Als je nu DNA van een verdachte hebt, kun je dat vergelijken met het halve spoor dat jij hebt.”

Snellen wil nog wel een aanwijzing delen die de politie tot nog toe voor zich heeft gehouden. Hij legt een kopie van een agenda op tafel. Gerrie’s agenda. Te zien aan het jaartal bovenin de hoek, 1990, was het waarschijnlijk een oude agenda. Toch gebruikte Gerrie het boekje rond de periode van haar verdwijning wel. Op de rechterbladzijde heeft ze een afspraak genoteerd: ‘Donderdag 6-6-1991 komt Toon tussen half 11 en half 12.’

Volledig scherm De afspraak met ene Toon die de vermoorde Gerrie Schellekens uit Eindhoven in haar agenda zette. © Politie Oost-Brabant

Kortom, een afspraak drie dagen nadat Gerrie voor het laatst is gezien. Een afspraak die van belang kan zijn voor het onderzoek. „Want Gerrie had vooral veel oppervlakkig contact met mensen. In haar agenda stonden nauwelijks afspraken”, zegt Snellen. „Dus dit springt er wel uit. Blijkbaar had ze nauw contact met deze Toon. We zijn destijds op zoek gegaan naar hem, hebben ook allemaal Toonen gesproken, maar de juiste zat er niet tussen.”

Om te achterhalen welke Toon het dan wel was, doet Snellen een beroep op de lezers. Ook de vindplek van het lichaam van Gerrie in Vessem zegt mensen misschien iets. Snellen: „Je kiest een dumpplek omdat je weet dat je daar een lichaam kan laten verdwijnen, bijvoorbeeld omdat je de omgeving kent uit je jeugd.” Sowieso heeft hij goede hoop dat mensen alsnog hun mond opentrekken over de zaak. Snellen: „Misschien is iemand gescheiden en durft diegene nu wel te vertellen wat ze van haar partner heeft gehoord. Misschien is er vanwege het overlijden van iemand niet langer een reden om iets te verzwijgen. Misschien krijgen mensen last van wroeging.”