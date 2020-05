Doodsbedreigingen en pistoolschoten door de drank

De Eindhovenaar (33) woonde begin dit jaar in een appartementengebouw met dertien andere bewoners, waarvan veel uit Oost-Europa. Die hielden van harde muziek. Op een februari-avond had Robbie er genoeg van. Hij haalde een installatie in huis, zette zijn eigen muziek goed hard op en begon te drinken. Even later kwam een neef op bezoek en ging het allemaal dubbel zo hard.