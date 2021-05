Doodschop werd Somalische Eindhovenaar fataal; negen jaar cel voor landgenoot

Trots op het straatnaam­bord­je, ‘maar ik had liever mijn vader gehad’

3 mei EINDHOVEN - Normaal bezoekt Andy Wijzenbeek ieder jaar de dodenherdenking in Acht. Zijn vader Maan Wijzenbeek is een omgekomen verzetsheld waar een straat in Acht naar is vernoemd. Maar ook dit jaar is de herdenking alleen digitaal te volgen.