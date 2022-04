Dook is restaurateur van antiek glas: van blauw bierflesje tot schaal voor een zoutvaatje

Wereldster Engelbert Humperdin­ck (85) komt naar Eindhoven: 'Mijn stem is nu beter dan vroeger’

EINDHOVEN - Een 85-jarige wereldster staat dinsdag 19 april op het podium van Muziekgebouw Eindhoven. Zanger Engelbert Humperdinck verkocht een astronomisch aantal platen. Hij rekende Elvis tot zijn vrienden. Met wereldhit Release Me was de Engelsman in 1967 succesvoller dan The Beatles. ,,Mijn stem is nu beter dan vroeger.”

17 april