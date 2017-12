Doopvont uit Catharinakerk in Eindhoven deed het ook prima als kneedkom

EINDHOVEN - Ooit werden er kinderen in gedoopt, later kneedde een bakker er zijn deeg in, en weer later was het een vogelbadje in Mierlo. Nu is het twee eeuwen oude doopvont weer 'thuis', in de Eindhovense Catharinakerk.

Woensdagavond hebben beheerder Laurens Mulkens van de Catharinakerk en stadsarcheoloog Nico Arts het loodzware doopvont van hardsteen overgebracht uit een tuin in Mierlo naar de Catharinakerk. Het contrast met het doopvont dat tegenwoordig wordt gebruikt — veel groter, van witte steen en met een glanzende, koperen deksel — is groot. ,,Ik vind het oude doopvont prachtig, juist door zijn eenvoud", zegt Mulkens. Straks krijgt het een plaatsje in de hoek bij de permanente oudheidkundige expositie in de kerk.

Verhaal is rond

,,Ik ben heel blij dat het weer op zijn oude plek is. Ik had mijn moeder ook beloofd dat het na haar overlijden terug zou gaan", zegt Karin Slegers uit Sint-Michielsgestel. Door omstandigheden, waaronder de verkoop van het huis, zijn daar een aantal jaren overheen gegaan. ,,Maar het verhaal is nu rond."

Sinds 1991 stond het doopvont bij Karins ouders uit Mierlo, schilder Theo Slegers en Toos Slegers-Hoppenbrouwers. ,,Mijn vader had een prachtige tuin met een gigantische kersenboom. Daar stond het doopvont onder, in juni lag hij vol zwarte kersen. In de loop der jaren hebben ook veel vogels er een bad in genomen." Haar ouders hadden het op hun beurt overgenomen van Karins opa, schilder Theo Hoppenbrouwers, die een drogisterij en een winkel in schildersbenodigdheden runde aan het Stratumseind 28/30. De winkel werd in 1901 geopend door Bart Hoppenbrouwers. ,,Maar het doopvont was er toen al. Het werd voor die tijd door een bakker in de straat gebruikt als kneedkom. Dat vertelde mevrouw Hoppenbrouwers mij in 2002, toen we bezig waren met archeologisch onderzoek bij de Catharinakerk. Die bakker zou het doopvont hebben gered van de stort, toen de oude Catharinakerk in 1860 werd gesloopt", zegt Nico Arts.