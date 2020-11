Door bezorgproblemen de krant niet altijd op tijd in de brievenbus: ‘Meestal is er begrip, maar soms word je compleet uitgescholden’

Daklozen moeten hopen op vrieskou want voorlopig staan ze in Eindhoven op straat

20 november EINDHOVEN - De tijdelijke nachtopvang voor dak- en thuislozen in het Klokgebouw in Eindhoven is alweer dicht. Amper twee weken na de opening heeft de gemeente dit besloten omdat het rijk de richtlijnen voor opvang heeft aangepast.