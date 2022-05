Door corona-controle ving Eindhovense politie wapenhandelaar met veel harddrugs rond zijn huis

Voorbeschouwing FC Eindhoven leeft ‘fris, vrolijk en gefocust’ toe naar aftrap negende promotiepo­ging, uit bij De Graafschap

Of FC Eindhoven deze maand historie schrijft, wordt vanaf maandagavond duidelijk. In de eerste ronde van de play-offs start de ploeg van trainer Rob Penders uit bij De Graafschap, dat vrijdag voor de return naar de Aalsterweg komt. De Eindhovenaren zijn fit en het geloof is er: ,,Een uitverkocht huis, een goed veld. We hebben er zin in.”

