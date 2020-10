Door corona maakt Mansveld Eindhoven doorstart met digitale evenementen

Concept voor digitale evenementen

Volgens directeur Richard Kluijtmans is de markt zodanig veranderd dat deze aanpassing noodzakelijk was. „Dat we hiertoe in staat zijn blijkt uit het concept voor digitale evenementen dat we de afgelopen maanden in samenwerking met een aantal partners hebben gelanceerd in het Evoluon. Hierin blijft ons specialisme overeind en blijven we vaste partner van de drie grootste beurslocaties in Nederland.”