Door corona nauwelijks koffie op kantoor, maar automatenreus Maas is dip bijna te boven

Nieuw Woensel floreert weer

29 juli EINDHOVEN - In 2006 was voetbalvereniging Nieuw Woensel op sterven na dood. Een aantal van de 70 overgebleven leden wilde zelfs stoppen. In een ultieme reddingspoging haalde clubman Eddy Roy enkele jeugdspelers over om naar zijn club te komen. Dat werd de fundering van de vereniging die nu floreert op het sportpark Eindhoven Noord.