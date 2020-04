Door coronacrisis en mooi weer nog steeds drukte bij milieustraten van Cure

,,Het wordt echt een supermooi ding”, zegt Van Strijp trots. ,,Momenteel zijn we bezig met de technische oplevering en daarna volgt de inrichting. Al het materiaal dat we daar nodig hebben, containers en loaders bijvoorbeeld, is bestelling, Als dat binnen is en uitgeprobeerd, gaan we in een weekend verhuizen vanuit de Metsulaan en daarna kunnen we open.”



Wanneer dat precies zal zijn, is nog onbekend. ,,De schatting nu is aan het eind van het voorjaar of het begin van de zomer", houdt de Cure-directeur een slag om de arm. Dit najaar zal overigens ook nog het kantoor van Cure vanaf bedrijventerrein De Hurk naar Acht verhuizen. De kosten van beide verhuizingen samen bedragen ongeveer 11 miljoen euro.