Door de ogen van een kind krijgt de Lichtjesroute weer iets betoverends

Toegegeven, ook ik had de Lichtjesroute al jaren afgeschreven. Oubollige lichtornamenten aan de lantaarnpalen in een tijd dat spectaculaire lichtevenementen zoals Glow de nieuwe standaard zijn. Gloeilampjes in de vorm van Nijntje, een trompet of een vlieger. Wie stapt daar in godsnaam nog voor in de auto of op de fiets? Maar nu heb ik zelf een zoon van zes die nog wel betoverd raakt door vijftig lampjes die samen een zeehondje vormen. En hij is niet de enige Dat blijkt wel als we in de file staan bij het Hendrik de Keyzerplein.