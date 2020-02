Door e-bike is fietsenmaker ook steeds meer een elektricien

EINDHOVEN/HELMOND - Het werk van een fietsenmaker breidt zich uit. Naast banden plakken en het smeren van de ketting is dat tegenwoordig ook accu's vervangen en 'uitlezen'. Door de populariteit van de e-bike moeten fietsmonteurs opnieuw de schoolbanken in.

,,In 1989 verkochten wij onze eerste elektrische fiets. Het idee van een e-bike was toen vooral om ondersteuning te bieden aan ouderen die moeite hadden met trappen", vertelt Kamiel Schüller. Hij is bedrijfsleider bij John Vermeulen Fietsplezier in Eindhoven, een familiebedrijf dat al sinds de jaren 40 bestaat. Vanaf 2005 werden elektrische fietsen echt booming en besloot de rijwielzaak zich voornamelijk op de fiets met trapondersteuning te richten. ,,Als fietsenverkoper moet je met de tijd meegaan."

Bijscholing

Dat betekent ook dat de acht monteurs in de Fietsplezierwinkels in Eindhoven en Geldrop regelmatig terug de schoolbanken in moeten voor bijscholing over de e-bikes. Ook Koen Schrama, eigenaar van Tria Fietsen, met winkels in Lieshout en Brandevoort, probeert bovenop deze kennis te zitten. ,,We zorgen dat we de nieuwste trainingen volgen om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.”

Quote We zorgen dat we de nieuwste trainingen volgen om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikke­lin­gen Koen Schrama, Eigenaar Tria Fietsen in Lieshout Schrama is met zijn winkels aangesloten bij het Shimano Service Center. ,,Daar kun je de hoogst haalbare certificering halen." Die kennis en certificaten zijn nodig, zo weet Schrama. Veel dingen komen volgens hem overeen met het repareren van een gewone fiets, maar er zijn wel degelijk verschillen. ,,We hebben speciaal gereedschap nodig en elk model en type werkt weer net even iets anders." Ook niet onbelangrijk, zo zegt hij, alle elektrische componenten van de fiets kunnen met storing te maken krijgen. ,,Dan moeten we de fiets uitlezen. Tegenwoordig kan dat zelfs met de Bluetooth-functie waar de fiets over beschikt."

In het begin van het e-tijdperk gebruikten bestuurders fietstassen om de accu te verdoezelen, tegenwoordig valt het soms niet eens op dat een fiets elektrisch aangedreven is. Zo zit de accu bij de nieuwste modellen verwerkt in het frame. ,,Vandaag de dag heeft elke standaard fiets ook een elektrische uitvoering", zegt Schüller.

Waren het voorheen vooral ouderen die voor een e-bike gingen, nu ziet Schüller een duidelijke 'verjonging'. ,,Schooljeugd komt hier vaak over de vloer. Ze ruilen de bus en de trein in om met de elektrische fiets naar school te gaan. Op de lange termijn is dit goedkoper. En het is gezonder. Ze bewegen en zitten niet continu naar een beeldschermpje te staren, wat in het openbaar vervoer wel gebeurt."

Meters maken

Het is belangrijk dat een elektrische fiets regelmatig meters maakt want een e-bike slijt bij weinig gebruik, weet Schüller. ,,Wanneer je weinig fietst, wordt de accu niet maximaal benut. Dat is slecht voor de fiets en dan kan hij eerder stuk gaan. Dan haalt hij de zeven of acht jaar niet." Het is volgens Schrama overigens niet altijd nodig om bij problemen naar de fietsenmaker te gaan. Er zijn systemen waarbij consumenten via een app op hun telefoon zelf updates voor hun e-bike kunnen uitvoeren. ,,Dan kunnen ze de basis alvast zelf doen. Als er echt iets mis is, moet de fiets wel gewoon naar de dealer worden gebracht."

Inmiddels worden er meer elektrische dan 'normale' fietsen verkocht. Bij Schüller is dat percentage zelfs 75 procent. ,,Sommigen vinden dat ze niet op een e-bike thuishoren of dat het geen echt fietsen is. Maar elektrisch of niet, je moet gewoon trappen."