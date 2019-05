‘Door geluksroute Eindhoven iedereen gelukkiger’

Hilde Jacobs zit dit jaar voor het eerst in de organisatie. ,,Ik heb bij een eerdere editie meegedaan met mijn praktijk. Het was zo'n mooie dag. Toen de vraag kwam of ik mee wilde helpen heb ik het gelijk gedaan. Binnen het kernteam werkt iedereen mee om het geluk te verspreiden. We gaan op zoek naar verbinding. De co-creatie is heel mooi. Zo ontstaan mooie contacten. Bij mij is het geluksvirus al toegeslagen." Jacobs geeft zondag massages in het groen bij het Philips de Jongh Parkpaviljoen. ,,Iemand opdat moment geven wat hij nodig heeft, daar word ik gelukkig van."

Steven de Brouwer van 'Intensie, massages met volle aandacht', in de Achtse Barrier, doet voor het eerst mee. Hij zoekt het geluk in de aanraking. ,,Het is een mooi initiatief. Verspreid het geluk en laten we lief zijn voor elkaar. Aanraking is een levensbehoefte. Vandaag en morgen wil ik mensen geluk laten ervaren door aanraking en ze iets moois geven met de energie die ik doorgeef." Carla de Cuijper heeft net een massage gekregen van de Brouwer. ,,Ik ervaar een grote rust die over me heen komt. Je voelt de energie. Het valt bijna niet uit te leggen. Ik ga heerlijk relaxt naar huis, dat is mijn stukje geluk."