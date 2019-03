Door het rookgordijn naar de rookvrije club

Wielrenner De Greef uit Geldrop wordt 48 uur in coma gehouden na hartaanval in koers

12:46 De zaterdag door een hartaanval in koers getroffen wielrenner Robbert de Greef wordt in het universitair ziekenhuis van Antwerpen voorlopig voor 48 uur in een kunstmatige coma gehouden. De artsen willen daarna bekijken of het lichaam van de 27-jarige Alecto-renner uit Geldrop sterk genoeg is om een vervolgbehandeling te starten, zo laat zijn ploegleider Piet Rooijakkers weten.