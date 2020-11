Door multiple sclerose getroffen Eindhovense Yvonne Bekooy creëert helden met oud ijzer

EINDHOVEN - De Eindhovense Yvonne Bekooy krijgt een expositie in Galerie Kempro in Sterksel. ‘Heroes do exist’ is tot stand gekomen na de diagnose van haar ziekte multiple sclerose (MS).

‘Heavy metal in softness’ en ‘Firelady’, het zijn namen van een paar ‘Heroes’ van Yvonne Bekooy. Zij creëert ze met oud ijzer, maar ook met gebruikte materialen, ‘scrap metal art, raw en soulful’, zoals ze het zelf noemt. Zij geeft haar helden een ziel.

Bekooy kreeg zeven jaar geleden te horen dat ze MS had, een chronische auto-immuun ziekte. Haar klachten speelden al langer. Ze was vaak erg moe en had loopklachten. Toen ze tijdens de zomervakantie van dat jaar niet meer tegen de duinen op kon fietsen, was het tijd om een afspraak te maken met de huisarts. ,,Ik had gelukkig al na een paar maanden een diagnose, soms duurt het veel langer. In het begin ben je in de ban van de ziekte, maar ik gaf er een positieve draai aan. Ik zie het als een bizar cadeau, dat ik laagje voor laagje uitpak en waar ik me steeds weer door laat verrassen.”

Gezichtjes

Want ondanks de progressieve vorm van MS en dat het steeds weer kijken is hoe om te gaan met nieuwe klachten, bracht de ziekte Bekooy niet alleen ellende. Met haar creativiteit en passie voor oud ijzer zijn haar Heroes ontstaan en heeft ze haar eerste expositie in het vooruitzicht. Haar woonkamer lijkt inmiddels een ijzerhandel en is tevens haar werkplaats. Waar je ook kijkt, in de kasten, op de tafel, overal zie je ijzer. ,,Ik word blij van oud ijzer. Een jaar na mijn diagnose zag ik een oude schuur met oud ijzer. Ik was meteen verliefd. Ik zag overal gezichtjes in. Tijdens een slapeloze nacht bedacht ik hoe ik het zou aanpakken.”

En zo is ‘Heroes do exist’ ontstaan. ,,Iedereen is zijn eigen held. Als je van je zelf houdt komt het goed, maar je hebt ook helden om je heen nodig.” Haar eigen helden, familie en vrienden, helpen en stimuleren haar zoveel mogelijk, ook als het wat minder gaat. ,,Ik heb nog ideeën genoeg. Mijn volgende uitdaging is Heroes in paradise. Herinneringsmonumenten voor helden die er niet meer zijn. Heroes met kenmerkende spullen van een overleden dierbare erin verwerkt.”

De expositie Heroes do exist opent (afhankelijk van coronamaatregelen) op zondag 22 november in Galerie Kempro, Dr. Ruttenpark 10 in Sterksel. Voor openingstijden zie deze link. Meer info op Facebook Heroes do exist.