Door Nederlandse taalles kunnen Poolse medewerkers Renewi ook grappen en meepraten bij de koffie

Ook toename coronapa­tiën­ten ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant, maar stijging is nog beperkt

21 juli Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijven de ziekenhuisopnames in Zuidoost-Brabant nog redelijk beperkt. In vergelijking met vorige week zag alleen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een flinke toename.