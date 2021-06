Door ‘vrolijke post’ van studenten werden Eindhovense ouderen weer blij

EINDHOVEN - Recepten, gedichtjes, gedroogde bloemen of puzzels kregen ouderen in het Drents Dorp tijdens de coronaperiode in de bus. Vrolijke Post, om mensen niet te laten vereenzamen. Twaalf eerstejaars studenten sociaal werk van het Summa College haakten aan bij dit project. Woensdag nemen ze afscheid.

Het project Vrolijke Post is een initiatief van het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie in Eindhoven (CKE) in het kader van cultuurparticipatie. Omdat met corona buurtactiviteiten stopten dreigden veel ouderen in een sociaal isolement terecht te komen. Om dat te voorkomen kregen ongeveer tachtig mensen wekelijks iets vrolijks in de brievenbus om hen een hart onder de riem te steken.

Quote De studenten kwamen erachter dat je op een laagdrempe­li­ge manier heel veel kan bereiken Coen Berg, Summa College

Het Summa College werkt vaker met het CKE en docent en loopbaanbegeleider Coen Berg zag in dit project een mooie voorbereiding op de stage van de studenten sociaal werk. ,,De studenten hielden een pitch bij de gemeente en kregen een bedrag dat ze mochten gebruiken voor Vrolijke Post. De studenten kwamen erachter dat je op een laagdrempelige manier heel veel kan bereiken. Ze merkten dat er helemaal niet zoveel nodig is om mensen blij te maken, een praatje is soms al genoeg.’’

Toch zijn ze blij

Met rollenspellen bereidden Eva Stam en Jetteke Hendriks van het CKE de studenten voor op hun contacten met de buurt om erachter te komen waar behoefte aan is. ,,Veel mensen geven aan dat het nu minder nodig is dan in het begin van corona, maar toch zijn ze blij met de post die ze krijgen. De meerderheid geeft aan nog steeds contact nodig te hebben. De studenten zijn vrij in het creatieve proces. Elke woensdag bedenken en maken ze iets en brengen dat rond. Het is een wisselwerking, studenten helpen ouderen en ouderen helpen de studenten bij hun stage.’’

Woensdag zit het erop voor de studenten. Ze houden dan in twee groepen een eindactiviteit. De groep ouderen die behoefte heeft aan verbinding in de straat gaat picknicken op het Gelderlandplein. Wie op grotere schaal contact wil met de hele buurt kan naar de bingo-ochtend met lunch in jongerencentrum District-U van Dynamo Jeugdwerk aan de Elburglaan.

Het CKE gaat voorlopig nog gewoon door met Vrolijke Post.