Doorbraak in 30 jaar oude moordzaak Wies Hensen: politie jaagt met nieuw DNA-spoor op dader

Schmidt ziet ondanks nederlaag van PSV in Lissabon kansen en is strijdbaar: ‘Zeker in ons eigen stadion’

19 augustus Trainer Roger Schmidt van PSV had woensdag na afloop van het intense voetbalgevecht met Benfica gemengde gevoelens. PSV haalde in het met 2-1 verloren duel een goed niveau, maar het was niet voldoende om Estádio da Luz met een gelijkspel te verlaten. Net niet voldoende, want de Eindhovenaren zaten zeker na rust goed in de eerste van twee wedstrijden om Champions League-kwalificatie.