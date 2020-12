Doorbraak in impasse: drie Eindhovense basisscholen krijgen nieuwbouw

EINDHOVEN - Eindhoven trekt de portemonnee om alsnog nieuwbouw te realiseren voor de basisscholen De Tweelingen (Eckart), de Klapwiek en fusieschool de Achtbaan (beiden Achtse Barrier). In totaal is er bijna 6 miljoen euro extra nodig.

Een slepend conflict van de gemeente met de schoolbesturen SALTO en SKPO over tal van zaken is bijgelegd. Maandagmiddag zetten de betrokken partijen hun handtekening onder een schikking en kondigden ze de plannen aan.

Alle obstakels weg

Als alles meezit wordt nieuwbouw van De Tweelingen (SKPO) al in 2022 opgeleverd. Openbare basisschool de Klapwiek (SALTO) volgt een jaar later. En ook fusieschool de Achtbaan krijgt een volledig nieuw gebouw in 2023 om één dak te bieden aan de SKPO-basisscholen Klimwijs en Gunterslaer. De vier scholen hebben samen circa 850 leerlingen.

Een belangrijk discussiepunt tot dusver was het geld dat nodig was voor de drie nieuwe scholen. De nieuwe bedragen zijn tot stand gekomen in overleg met beide schoolbesturen en met hulp van extern advies. Het totale bedrag komt uit op 19,5 miljoen euro. En hoewel de overeengekomen bedragen lager uitvallen dan de meest actuele, landelijke normen gaan alle partijen er vanuit dat ze realistisch zijn.

,,Alle obstakels zijn weg. We zijn er op een goede en nette manier uitgekomen in het belang van de ouders en kinderen’’, zei wethouder Stijn Steenbakkers.

Fundament voor toekomst

,,Het belangrijkste is dat we een punt kunnen zetten achter een hoop oud zeer. De weg is nu geplaveid voor deze projecten’’, aldus Peter Tijs van SKPO.

,,Er is ook een belangrijk fundament gelegd voor de toekomst’’, blikte Angela Horsten van SALTO vooruit op andere basisscholen die aan de beurt komen voor nieuwbouw.

SKPO-bestuurder Peter Tijs legde uit dat bijvoorbeeld over nieuwbouw van De Tweelingen al vijftien jaar is gesproken. Een ontwerp werd al verschillende keren aangepast maar de bouw kan beginnen zodra de sloop van sporthal Eckart is afgerond. De sporthal gaat deze maand tegen de vlakte.

Energieneutraal als proef

Het is volgens hem niet zo dat de gemeente door gestegen bouwkosten veel meer geld kwijt is aan de nieuwe schoolgebouwen omdat het drie jaar duurde om de impasse te doorbreken. De landelijke normbedragen uit het verleden waarover een deel van de discussie ging waren ook niet realistisch meer, zegt Tijs.

De drie basisscholen worden volledig energieneutraal. De beide schoolbesturen zullen daarom ook een financiële bijdrage leveren.

De gemeente beschouwt de projecten als proef om ervaring op te doen met het energieneutraal maken van basisscholen. ,,We gaan hier mee experimenteren’’, aldus de wethouder over zijn voorstel aan de gemeenteraad.

Een deel van de investeringen (ruim 6 miljoen euro) verdient de gemeente terug omdat die is bedoeld voor SPIL-ruimten, plekken die worden verhuurd voor bijvoorbeeld kinderopvang.