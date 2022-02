Doorfeesten tijdens lockdown: Eindhovenaar mocht filmen op illegale ‘raves’

PSV werkt aan ‘talenten­pool’ om succesvol­le transfers van Malen, Madueke en Rosario te herhalen

PSV is intern bezig met het optuigen van een nieuwe talentenpool, van waaruit in de toekomst spelers naar het eerste elftal moeten doorstromen. In dit beloftenklasje met internationale en nationale spelers wil de club in de toekomst een nog onbekend bedrag investeren, wat uit de pot van het nieuw op te richten tweede partnerfonds mag komen. Zoals het er nu naar uitziet, kan een deel van het bedrag in dat fonds (30 miljoen euro) worden geïnvesteerd.

