Doorstart voor hondentrimsalon in Eindhoven dankzij oliebollenactie

Eigenaar Paul Hansen kan weer fluitend aan het werk. Dat was wel anders toen hij daags na kerst arriveerde bij zijn trimsalon aan de Laagstraat. ,,Het viel me meteen op dat de poort openstond. Die zit nooit op slot, maar toen zag ik ook de deur van de salon op een kier staan”, blikt de specialist in honden- en kattengedrag terug. ,,Ik ben altijd goed van vertrouwen, dus ik dacht nog even dat ik niet goed afgesloten had. Maar toen ik binnenkwam, oh, toen zag ik dat alleen mijn balie er nog stond. En de prullenbak. Alles was weg, écht alles: van de aangebroken flessen shampoo tot en met de trimschaar van 800 euro. Ik kon alleen maar mijn hand voor mijn mond slaan en zo een tijdje sprakeloos rondjes door de zaak lopen. Daarna belde ik, helemaal shakend, 112. Ik voelde me een dood vogeltje en mijn wereld stortte in.”

Niet verzekerd

Hansen (29) was niet verzekerd tegen inbraak en diefstal. Huilend deed hij zijn verhaal bij een vriendin, die net oliebollen aan het bakken was voor oudjaar. ,,Ze besloot meteen een benefiet te organiseren en bakte nóg meer oliebollen voor de verkoop. Ik dacht eerst nog van ‘Hallo, ik heb voor meer dan 15.000 euro schade; dat los je niet op met een paar oliebollen’.”

Maar het werden er meer dan 2000 en vervolgens kwam er uit nog veel meer hoeken hulp. ,,Ik heb zelf een groot hart, als er iets is, help ik. Maar nu gebeurde het omgekeerde. Dat had ik nooit verwacht. Zat ik eerst in zak en as, toen voelde ik weer de drive om dóór te gaan. Ik kreeg donaties om nieuwe spullen aan te schaffen en sommige bedrijven hebben me zelfs helemaal gratis geholpen.”

‘In mijn element’

Het pand aan de Laagstraat opnieuw inrichten was geen optie. ,,Op die plek gaan ze appartementen bouwen. Het was alleen nog niet bekend of dat ik er over een jaar of over een maand uit zou moeten. Via een vriend kwam ik bij de projectleider van Trudo terecht en hier, aan de Edisonstraat, willen ze leuke zaken die publiek trekken. De dieven zijn nooit gepakt, maar toch ben ik weer helemaal in mijn element.”