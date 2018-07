Doorstarten voor Jonge Fortuynisten in Eindhoven

De Eindhovense LPF heeft dat deze week bekend gemaakt. Voorzitter van de Jonge Fortuynisten is Carlo van Remortel uit Breda. De beweging werkt vanuit Brabant, maar richt zich wel op aanhangers van Fortuyn in het gehele land

Belangstelling

Aanleiding voor de doorstart is de toenemende belangstelling voor het gedachtegoed van Pim Fortuyn, zo zegt Rudy Reker, fractievoorzitter van de LPF-fractie in de Eindhovense gemeenteraad. ,,We merken dat er de laatste tijd steeds meer interesse in de man Fortuyn en in in zijn ideeën, ook onder jongeren. Daar willen we zo op inspelen." Hoeveel leden de Jonge Fortuynisten hebben, wil Reker niet zeggen.

Pim Fortuyn werd in mei 2002 op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten door Volkert van der G., net voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bij die verkiezingen haalde de LPF 26 Kamerzetels binnen. Dat leidde tot een kortstondige deelname van de LPF aan de regering, en wel in het kabinet Balkenende-I.

Ruzies

Onder leiding van Mat Herben stortte de partij na de spectaculaire verkiezingswinst van dat jaar echter in rap tempo in. De fractie werd geteisterd door ruzies, en verschillende LPF-leden kwamen om uiteenlopende redenen in opspraak. Bij de Kamerverkiezingen van 2006 bleef er dan ook geen LPF-zetel meer over.